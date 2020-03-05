إغلاق كافة المساجد والكنائس.. توصيات الصحة للتعامل مع (كورونا) في بيت لحم







رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، توصيات بشان التعامل مع فيروس (كورونا) الذي اكتشف في محافظة بيت لحم.ووفق بيان صحفي، صادر عن مكتب وزير الصحة، فإنه سيتم تحويل مركز الإدمان في محافظة بيت لحم، إلى مكان للفرز واستقبال الحالالت المرضية، واستقبال الإحالات المرضية المصابة بفيروس (كورونا).كما أعلنت الصحة، أنه تم تفعيل خطة الطوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا، وعليه يتم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، ومراكز التدريب في محافظة بيت لحم لمدة 14 يوماً.وأعلنت إغلاق كافة المساجد والكنائس في محافظة بيت لحم لمدة 14 يوماً، ووقف كافة الفعاليات والندوات والمؤتمرات والنشاطات الاجتماعية والرياضية أيضاً.