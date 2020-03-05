حماس تبحث مع السفير القطري بلبنان مستجدات القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنزار وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة ممثلها في لبنان، الدكتور أحمد عبد الهادي، أمس الأربعاء، سفير دولة قطر في لبنان، محمد حسن الجابر، في مقر السفارة ببيروت، بحضور نائب المسؤول السياسي للحركة في لبنان، جهاد طه، ومسؤول العلاقات الفلسطينية، مشهور عبد الحليم، ومسؤول العلاقات السياسية والإعلامية، عبد المجيد العوض.وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات المتعلقة بـ (صفقة القرن) التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، بشكل كامل، حيث أكد عبد الهادي أن (صفقة القرن) هي مشروع "أميركي- صهيوني" تآمري على القضية المركزية للأمة، بهدف شطبها وإنهائها، داعياً إلى ضرورة تظافر جهود الأمتين العربية والإسلامية؛ للوقوف في مواجهة هذه الصفقة، التي تستهدف فلسطين والمنطقة.وتطرق عبد الهادي إلى الوضع الفلسطيني في لبنان، مطالباً بضرورة تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين إلى حين العودة، داعياً وكالة (أونروا) إلى إطلاق خطة طوارئ عاجلة لمساعدة اللاجئين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان.وقدّم ممثل الحركة، الشكر والتقدير على الجهود التي تبذلها دولة قطر، من أجل دعم الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة.من جهته، أكد السفير الجابر، على دعم بلاده المتواصل للشعب الفلسطيني، مشدداً على أن دعم الشعب الفلسطيني، هو واجب أخلاقي ووطني، ولن يستطيع أي أحد أن يمنعنا من دعم القضية المباركة.