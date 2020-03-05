نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 11 مواطناً من الضفة الغربية بينهم أسرى محررون

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الخميس، (11) مواطناً من الضفة، بينهم أسرى سابقون، أُفرج عنهم قبل فترات وجيزة، وغالبيتهم من بلدة خاراس قضاء الخليل، كما استدعت آخرين، وهدمت منزلي الأسيرين وليد حناتشة، ويزن مغامس في رام الله.



وقال نادي الأسير في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن سبعة مواطنين، وهم أسرى سابقون، جرى اعتقالهم من عدة بلدات قضاء الخليل وهم: رومل كامل عطوان الذي أُفرج عنه مؤخراً بعد قضاء محكوميته البالغة (18 عاماً)، وشاهر عزيز حلاحله الذي أُفرج عنه العام المنصرم بعد قضاء مدة محكومتيه البالغة (17) عاماً، بالإضافة إلى يونس عودة الحروب، وإسماعيل أحمد الحروب وهم من بلدة خاراس، ووعد الهدمي، ورامي حدوش وهما من بلدة صوريف، وعدي رواشدة من بلدة السموع.



فيما جرى اعتقال لمواطنين من محافظة جنين وهما: محمد عمران صباح، وسيد السيد، ومواطنين آخرين أحدهما من قرية بورين قضاء نابلس، وهو أحمد البوريني، وآخر من مخيم الفارعة في طوباس، وهو عمر فتحي الشافعي.



يُشار إلى أن الاحتلال، اعتقل بالأمس من القدس ثلاثة مواطنين بينهم فتيان وهم: عماد الزعانين، وأحمد السلوادي (17 عاماً)، وجهاد أبو رموز (17 عاماً).