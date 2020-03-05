قدورة فارس: خشية من استشهاد الأسير عروق والاحتلال يحتجز جثامين خمسة أسرى



يشار إلى أن الأسير موفق عروق، يعاني من كثير من الأمراض، أهمها السرطان، ومشاكل في السمع والبصر، وقد أجريت له مؤخراً عملية خطيرة، وقد رفض الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنه لأكثر من مرة.

خاص دنيا الوطنأكد قدورة فارس، مدير نادي الأسير الفلسطيني، أن حالة الاسير موفق عروق، صعبة وخطيرة جداً، لافتاً إلى أن هناك قلقاً حقيقياً على حياته، وخشية من استشهاده، نتيجة لطبيعة مرضه وصعوبة العملية التي أجراها مؤخراً، بالإضافة إلى كبر سنه، حيث يبلغ من العمر (77 عاماً).وأوضح فارس لـ "دنيا الوطن"، أنه لا يوجد أي تحرك سياسي فلسطيني من خلال قنوات سياسية إسرائيلية، نتيجة لطبيعة العلاقات بين الطرفين، ولكن هناك جهود مبذولة، ولكون الأسير عروق من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ويحمل الجنسية الإسرائيلية، هناك أمل من أعضاء الكنيست العرب من (القائمة العربية المشتركة)، بأن يبذلوا جهداً ويقوموا باستجواب لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، لإمكانية عرضه على لجنة الإفراج عن الأسرى المرضى".وقال مدير نادي الاسير: "هناك خمسة شهداء من الأسرى، تحتجزهم إسرائيل، ولم يتم تسليم جثامينهم، فإذا كانت إسرائيل تتحفظ على الجثمان، فما بالنا بأسير حي، ولكن أعتقد ان تظافر الجهود بين المؤسسات الدولية، وأعضاء كنيست العرب، هناك دفع لإطلاق سراحه من خلال لجنة طبية".