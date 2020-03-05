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قيس سعيد: يهود تونس لا علاقة لهم بالصهيونية التي سرقت أرض فلسطين

قيس سعيد: يهود تونس لا علاقة لهم بالصهيونية التي سرقت أرض فلسطين
الرئيس التونسي قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد: إن اليهود التونسيين، هم مواطنون يتساوون في الحقوق والواجبات مع بقية التونسيين، ولا مجال للحديث عن جالية يهودية، بل إن المواطنة هي الأساس.

وأكد سعيد وفق صفحة الرئاسة التونسية، أن العديد من اليهود التونسيين، ناضلوا ضد الاستعمار، وساهموا في بناء الوطن بعد الاستقلال، وتقلد بعضهم مسؤوليات مهمة في الدولة.

وأكد على ضرورة التفريق بين الديانة اليهودية، إحدى الديانات السماوية، ويؤمن بها تونسيون، والحركة الصهيونية التي تسببت في تشريد الشعب الفلسطيني، وحرمانه من أرضه، مبيناً أنه آن الأوان للإنسانية جمعاء، لوضع حد لهذه المظلمة.

وزار الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء حارة اليهود بجزيرة جربة، حيث تبادل أطراف الحديث مع عدد من ممثلي الطائفة اليهودية، ومجموعة من سكان الحارة.

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