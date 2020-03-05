تأجيل دفع الأقساط المستحقة على المستفيدين من إسكان مدينة حمد لسنة واحدة

مدينة حمد

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد بيان صحفي صادر عن دائرة الإعلام في وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن الوزارة، قررت تأجيل دفع الأقساط المستحقة على المستفيدين من إسكان مدينة حمد في غزة لمدة سنة واحدة.



وقال وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن": إننا في الحكومة الفلسطينية، نتفهم أوضاع الأهل في قطاع غزة، ونسعى دائماً للوقوف إلى جانبهم والتخفيف من معاناتهم، خاصة في ظل ما يتعرض له القطاع من أوضاع سياسية واقتصادية صعبة، لذا فإن هذا القرار، يأتي في إطار رفع المعاناة عن سكان مدينة حمد السكنية.



وأضاف، أنه سيتم النظر في القرار، وتقييمه مرة أخرى بعد عام من إصداره.