وزارة الصحة: حالات مشتبه بها بالإصابة بفيروس (كورونا) بأحد فنادق بيت لحم









رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه يوجد عدد من الحالات المشتبه بها بفيروس (كورونا)، كانت بين عدد من الموظفين في أحد فنادق محافظة بيت لحم.وقال الناطق باسم وزارة الصحة، طريف عاشور عبر صفحته على (فيسبوك): أخذنا الفحوصات اللازمة، وبانتظار النتائج، كي يتم إطلاع الجمهور عليها، فور صدورها.وأضاف عاشور "وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى الهدوء وضبط النفس، وانتظار تعليمات وزارة الصحة الإجرائية والاحترازية".