(كورونا) إسرائيل: 2349 طالبًا وعشرات المعلمين بالحجر الصحي

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رام الله - دنيا الوطن

وصل عدد الطلاب في إسرائيل، الذين تم إدخالهم للحجر الصحي المنزلي إلى 2349 طالباً وطالبة، إضافة إلى 146 معلماً، بحسب ما أفادت وزارة التعليم.



ووفق موقع (عرب 48) فسيخضع جميع الطلاب والطالبات وأعضاء هيئات التدريس من مختلف أنحاء البلاد، الذي تعرضوا للفيروس، للحجر الصحي في منازلهم، لمدة 14 يوماً، وذلك على ضوء انتشار الفيروس في البلاد، حيث تزداد أعداد الإصابات يوماً بعد يوم، وعليه يتم من قبل مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية ذات الصلة، متابعة الموضوع.



وأوضحت، أنه بالنسبة لآلاف الطلاب، الذين يعيشون في عزلة في منازلهم، بسبب الحجر الصحي، توفر وزارة التعليم لهم فرصاً للتعلم عن بعد عبر الإنترنت، والاستفادة من المحتوى التعليمي والمضامين الموجودة على موقع الوزارة على الإنترنت.