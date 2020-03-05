(كورونا) يتسبب بإلغاء مناورة عسكرية إسرائيلية أمريكية
رام الله - دنيا الوطن
ألغى الجيش الإسرائيلي، المناورة العسكرية المشتركة (جونيفر كوبرا) بين سلاحي الجو الأمريكي والإسرائيلي، والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي، بسبب المخاوف من انتشار فيروس (كورونا)، وكخطوة لمنع انتشار المرض في البلاد.
وقالت قناة (i24 news) إن التعليمات الإسرائيلية الجديدة بسبب تفشي مرض (كورونا)، دفعت رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، إلى إلغاء المناورة العسكرية، وبحسب الموقع، كان من المتوقع استمرار المناورة العسكرية المشتركة حتى 13 آذار/ مارس، بمشاركة 600 جندي أمريكي من ألمانيا والولايات المتحدة.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال في بيان مساء الأربعاء: إنه "على ضوء تعليمات وزارة الصحة، وتقييم الوضع في ظل انتشار فيروس (كورونا)، وبعد إجراء تنسيق مع القيادة الأمريكية والأوروبية، قررنا بعد مباحثات مشتركة بين رئيس الأركان، وقائد الوحدة الأمريكية الأوروبية، وقف التمرين العسكري".
ألغى الجيش الإسرائيلي، المناورة العسكرية المشتركة (جونيفر كوبرا) بين سلاحي الجو الأمريكي والإسرائيلي، والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي، بسبب المخاوف من انتشار فيروس (كورونا)، وكخطوة لمنع انتشار المرض في البلاد.
وقالت قناة (i24 news) إن التعليمات الإسرائيلية الجديدة بسبب تفشي مرض (كورونا)، دفعت رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، إلى إلغاء المناورة العسكرية، وبحسب الموقع، كان من المتوقع استمرار المناورة العسكرية المشتركة حتى 13 آذار/ مارس، بمشاركة 600 جندي أمريكي من ألمانيا والولايات المتحدة.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال في بيان مساء الأربعاء: إنه "على ضوء تعليمات وزارة الصحة، وتقييم الوضع في ظل انتشار فيروس (كورونا)، وبعد إجراء تنسيق مع القيادة الأمريكية والأوروبية، قررنا بعد مباحثات مشتركة بين رئيس الأركان، وقائد الوحدة الأمريكية الأوروبية، وقف التمرين العسكري".
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