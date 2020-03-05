(كورونا) يقتل شخصية دينية إيرانية بارزة

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رام الله - دنيا الوطن

توفي رجل الدين الإيراني، محسن حبيبي، الذي يشرف على حوزة المرجع الراحل، أحمد مجتهدي الطهراني، بعد إصابته بفيروس (كورونا).



وأكدت وكالة (تسنيم) أنه تم نقل حبيبي، عضو المجلس الأعلى للحوزات الدينية في طهران، منذ أيام إلى مستشفى جماران، وهو مستشفى عسكري فيه جناح مخصص لكبار المسؤولين الإيرانيين.



وأعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) في البلاد إلى 92 شخصاً، والمصابين إلى 2922 شخصاً، وعدد الذين تماثلوا للشفاء نحو 552 شخصاً.



وأشار إلى أن 15 شخصاً، توفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء الإصابة بالفيروس.