تحسبًا من (كورونا).. "النقل والمواصلات" تشرع بتعقيم مديريات النقل ووسائل النقل العام



وأضاف سالم: أن هذه الجهود، تأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية التي تتبعها الحكومة الفلسطينية، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد والحفاظ على سلامة وصحة أبناء شعبنا.

وقال في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "باشرت الوزارة، أمس الأربعاء، ومن خلال جهات مختصة، بتعقيم وتطهير أروقة مديرية النقل والمواصلات في رام الله، على أن يتم ذلك لاحقاً في كافة مديريات النقل والمواصلات ووسائل النقل العام، وذلك كخطوة وقائية استباقية لمواجهة خطر فيروس (كورونا) المستجد.