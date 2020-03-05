علماء صينيون: (كورونا) تحوَّر إلى سلالة جديدة "أكثر عدوانية"

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت دراسة أجراها باحثون صينيون، بأن فيروس (كورونا) قد تحوّر لمرة واحدة على الأقل إلى نوعين مختلفين، يمكن أن يتسببا في انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم.



وبحسب الدراسة التي نقلتها وكالة (رويترز) وتصدرها الأكاديمية الصينية للعلوم، فإن النوع المتحور الأكثر انتشاراً، هو الأكثر عدوانية، ويمثل 70% من السلالات التي تم تحليلها، وكان في المرحلة الأولى من تفشي الفيروس من مدينة ووهان الصينية، بؤرة الوباء.



وأوضح العلماء الصينيون، أن هذه النتائج تدعم الحاجة الملحة لإجراء مزيد من الدراسات لمرضى فيروس (كورونا)، وقالوا: إن نتائج الدراسة "لا تزال محدودة للغاية".



يشار إلى فيروس (كورونا) أدى لإصابة أكثر من 93 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، وأسفر عن 3100 حالة وفاة، وكانت الغالبية العظمى من هذه الحالات في الصين.