إلغاء صلاة الجمعة في إيران بسبب (كورونا)

صورة من إيران التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، إلغاء إقامة صلاة الجمعة في جميع عواصم المحافظات هذا الأسبوع.



وأكد رئيس مجلس تحديد السياسات العامة لأئمة الجمعة، حاج على أكبري، أنه وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، فإنه لن تقام صلاة الجمعة في جميع عواصم المحافظات هذا الأسبوع.



والأسبوع الماضي، قرر رئيس لجنة إقامة صلاة الجمعة في طهران، عدم إقامة صلاة الجمعة في يوم 28 شباط/ فبراير، بحسب وكالة مهر للأنباء.



وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أن عدد الوفيات بفيروس (كورونا) وصل إلى 92، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 2922، بعد تسجيل 586 إصابة جديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية، ووصل عدد المتعافين إلى 552.