ترامب: لم ألمس وجهي منذ أسابيع بسبب (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يرفض لمس وجهه، منذ أسابيع خوفاً من فيروس (كورونا).وقالت مجلة (بوليتيكو): إن حديث ترامب، جاء خلال اجتماع بين مسؤولي البيت الأبيض، ومدراء شركات الطيران حول التدابير الصحية المتخذة لاحتواء فيروس (كورونا).وفي الاجتماع، تحدثت منسقة الاستجابة للفيروس في البيت الأبيض ديبورا بيركس، عن أهمية غسل اليدين والوجه، كتدبير وقائي ضد الفيروس، فتدخل ترامب ليقول مازحاً: "لم ألمس وجهي منذ أسابيع.. أفتقد ذلك".