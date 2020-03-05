"التنمية": نضع الخليل على سلم أولوياتنا للتصدي لهجمة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، أن الوزارة تضع على سلم أولويات عملها، محافظة الخليل، عبر كافة مديرياتها بالمحافظة، من أجل توسيع الاستهداف للأسر الفقيرة والمهمشة، ونولي أهمية خاصة للبلدة القديمة، عبر ترميم البيوت، وتقديم كافة أشكال الدعم والصمود لأهلنا فيها، لمواجهة الهجمة التي تتعرض لها من قبل الاحتلال.وتابع مجدلاني: أن الوزارة تبحث مع كافة الشركاء الاجتماعيين والمحافظين في المحافظات، تشكيل مجالس أمناء لمراكز الرعاية والتأهيل التابعة للوزارة، الأمر الذي يسهل من عملها لتقديم أوسع الخدمات للفئات المستهدفة.جاء ذلك، خلال الجولة التي يقوم بها الوزير في محافظة الخليل والتي تستمر لمدة يومين، حيث يتفقد خلالها مديريات التنمية الاجتماعية، والمراكز التابعة لها، وبعض الجمعيات الخيرية، ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة بالمحافظة.وبحث مجدلاني ومحافظ الخليل اللواء جبرين البكري، خلال لقائهما، الوضع العام، والاحتياجات المُلحة على مستوى المحافظة.من جانبه أكد وزير التنمية على أهمية التعاون مع محافظة الخليل، وجميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية، انطلاقاً من تكامل الأدوار وتوفير الحد الأدنى من الحماية والرعاية الاجتماعية عبر برامجها، للفئات التي ترعاها الوزارة.وأشار إلى أن التوجه العام للوزارة حالياً هو تطوير الشراكة المجتمعية مع جميع المؤسسات والأفراد، من خلال شراء الخدمة من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لدعمها.ومن جانبه، رحّب المحافظ البكري، بهذه الزيارة المهمة، وقدم شرحاً تفصيلياً عن واقع المحافظة والمشاريع الاجتماعية، التي تقوم بها المحافظة لخدمة المواطنين، وعرَج على دور التكية الابراهيمية والجمعيات الخيرية في المحافظة في سد احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة.وسبق ذلك، تفقد وزير التنمية والوفد المرافق له، لمركز الشيخة فاطمة، للتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة ببلدة بيت أمر والمركز الاجتماعي لتأهيل الشبيبة والفتيات في مدينة حلحول، حيث اطلع على سير العمل بهما، وأبرز المعيقات التي تواجههما .وأشار وزير التنمية لاهتمام الوزارة بالسياسات الاجتماعية عبر مراكزها التي تعمل على الحفاظ على التماسك الاجتماعي من خلال الرعاية والتأهيل والتمكين للأشخاص ذوي الاعاقة والمتسربين من المدارس.والتقى مجدلاني مع رئيس بلدية بيت امر ماهر طومار، ورئيس بلدية حلحول حجازي مرعب، حيث أطلعهم على برامج عمل الوزارة، مؤكداً في ذات السياق على الشراكة الحقيقية والفعالة عبر مجالس التخطيط، والتي تساهم في تعزيز الخدمات الاجتماعية.وزار الوزير لجنة إعمار الخليل في البلدة القديمة، وقدم رئيسها عماد حمدان، شرحاً عن واقع ماتعانيه البلدة القديمة من اعتداءات يومية من قبل قوات الاحتلال، وقطعان المستوطنين، مستعرضاً ما تقوم به اللجنة من عمليات ترميم للبيوت داخل البلدة، إضافة لتقديم كافة الخدمات التي تساهم في تعزيز صمود سكان البلدة القديمة.وبحث مع رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية للأيتام الشيخ حاتم البكري، ورئيس جمعية الإحسان الخيرية، د. سميح دويك، سبل تعزيز التعاون لخدمة الفئات المستفيدة، مؤكداً استمرار الوزارة بشراء الخدمة من الجمعيات، وفقاً لآلية جديدة أقرها مجلس الوزراء.وخلال لقائه موظفي مديرية التنمية في الخليل، شدد د. مجدلاني على حفظ كرامة المواطن، وخصوصاً الفئات التي تتعامل معها الوزارة، والتي هي من الأسر الفقيرة والمهمشة، والتي بحاجة لرعاية والتعامل معها بدقة متناهية، وكرم مجدلاني الموظفات في المديرية لمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي.ورافق الوزير، خلال جولته، الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية أنور حمام، والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية، د. صباح الشرشير، ومديرعام الرعاية الاجتماعية، رنا المصري، ومدير عام الشؤون الإدارية ماهر حلايقة، ومدير عام تنمية مديرية الخليل خالد اطميزي، ونائبه عرفات العطاونة، مديرة مديرية يطا لبني العناني، ومدير مكتب فرعي دورا راشد العطاونة، ومديرة مركز الشيخة فاطمة خلود الشرباتي، ومديرة مكتب فرعي البلدة القديمة كفا قعقور.