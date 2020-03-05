شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، بينهم قياديون وكوادر في حركة الجهاد الإسلامي.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، دهمت بلدة خاراس شمال الخليل، واقتحمت عدداً من المنازل، وخرّبت محتوياتها، واعتقلت أربعة من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في البلدة، وجميعهم أسرى محررون، وهم: القيادي رومل كامل عطوان، والقيادي شاهر عزيز حلاحلة، والقيادي يونس عودة الحروب، والقيادي إسماعيل أحمد الحروب، كما نقل موقع (حرية نيوز).

واستدعت قوات الاحتلال، الأسير المحرر ثائر حلاحلة من خاراس، واستدعت الأسرى المحررين صقر أحمد حسين صبارنة، ووهيب نمر علقم، ومازن حسين الطيط من بيت أمر شمال الخليل، لمقابلة مخابرات الاحتلال.

وفي صوريف شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسيرين المحررين وعد الهدمي، والشيخ رامي حدوش، بعد دهم منزليهما في البلدة.

وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر الشافعي، من منزله في مخيم الفارعة جنوب طوباس، والشاب أحمد البورين من منزله في بورين جنوب نابلس.

ودهمت قوات الاحتلال مدينة جنين واعتقلت الشاب سيد السيد، من المدينة، فيما اعتقلت الشاب محمد صباح من قرية برقين غرب جنين، واعتقلت شرطة الاحتلال، الشاب محمد كبها من عين السهلة، في المثلث بأراضي عام 48.

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