شاهد: الجيش السوري يغتنم مدرعة تركية بعد فرار الجنود الأتراك منها

رام الله - دنيا الوطنأكدت قناة (روسيا اليوم)، أن عربة تابعة للجيش السوري، قامت بسحب مدرعة تركية، بعد فرار الجنود الأتراك أمام تقدم الجيش السوري في المعارك ضد المسلحين.وقالت القناة: تكبدت القوات التركية في إدلب خسائر كبيرة بضربات من الجيش السوري.وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مقتل جنديين وإصابة 6 في إدلب بسوريا.وارتفع عدد قتلى الجيش التركي، الذي بدأ عملية عسكرية على مدينة إدلب الشهر الماضي، إلى 59 جندياً.