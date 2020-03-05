شاهد: الجيش السوري يغتنم مدرعة تركية بعد فرار الجنود الأتراك منها
رام الله - دنيا الوطن
أكدت قناة (روسيا اليوم)، أن عربة تابعة للجيش السوري، قامت بسحب مدرعة تركية، بعد فرار الجنود الأتراك أمام تقدم الجيش السوري في المعارك ضد المسلحين.
وقالت القناة: تكبدت القوات التركية في إدلب خسائر كبيرة بضربات من الجيش السوري.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مقتل جنديين وإصابة 6 في إدلب بسوريا.
وارتفع عدد قتلى الجيش التركي، الذي بدأ عملية عسكرية على مدينة إدلب الشهر الماضي، إلى 59 جندياً.
أكدت قناة (روسيا اليوم)، أن عربة تابعة للجيش السوري، قامت بسحب مدرعة تركية، بعد فرار الجنود الأتراك أمام تقدم الجيش السوري في المعارك ضد المسلحين.
وقالت القناة: تكبدت القوات التركية في إدلب خسائر كبيرة بضربات من الجيش السوري.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مقتل جنديين وإصابة 6 في إدلب بسوريا.
وارتفع عدد قتلى الجيش التركي، الذي بدأ عملية عسكرية على مدينة إدلب الشهر الماضي، إلى 59 جندياً.
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