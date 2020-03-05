عربي

شاهد: الجيش السوري يغتنم مدرعة تركية بعد فرار الجنود الأتراك منها

شاهد: الجيش السوري يغتنم مدرعة تركية بعد فرار الجنود الأتراك منها
رام الله - دنيا الوطن
أكدت قناة (روسيا اليوم)، أن عربة تابعة للجيش السوري، قامت بسحب مدرعة تركية، بعد فرار الجنود الأتراك أمام تقدم الجيش السوري في المعارك ضد المسلحين.

وقالت القناة: تكبدت القوات التركية في إدلب خسائر كبيرة بضربات من الجيش السوري.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مقتل جنديين وإصابة 6 في إدلب بسوريا.

وارتفع عدد قتلى الجيش التركي، الذي بدأ عملية عسكرية على مدينة إدلب الشهر الماضي، إلى 59 جندياً.

 

أخبار ذات صلة

اعتقال موظفة في وزارة الدفاع الأمريكية بتهمة التجسس لـ (حزب الله)

اعتقال موظفة في وزارة الدفاع الأمريكية بتهمة التجسس لـ (حزب الله)

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي على القنيطرة

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي على القنيطرة

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل انطلاق الدورة الـ 153 لمجلس الجامعة

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل انطلاق الدورة الـ 153 لمجلس الجامعة

أمريكا تُنهي جميع العقوبات الاقتصادية على السودان بشكل مفاجئ

أمريكا تُنهي جميع العقوبات الاقتصادية على السودان بشكل مفاجئ

بشار الأسد: لم نقم بأي عمل عدائي ضد تركيا

بشار الأسد: لم نقم بأي عمل عدائي ضد تركيا

السعودية تُقرر تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين بالمملكة

السعودية تُقرر تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين بالمملكة

وزراء الخارجية العرب يجتمعون في القاهرة للتحضير للقمة العربية المقبلة

وزراء الخارجية العرب يجتمعون في القاهرة للتحضير للقمة العربية المقبلة

السلطات المصرية تعدم &#34;عشماوي&#34;

السلطات المصرية تعدم "عشماوي"

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

مجدلاني: الحكومة حريصة على علاقة متينة مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه

مجدلاني: الحكومة حريصة على علاقة متينة مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه

الحكومة الفلسطينية تتخذ 11 قراراً عاجلاً لمواجهة فيروس (كورونا)

الحكومة الفلسطينية تتخذ 11 قراراً عاجلاً لمواجهة فيروس (كورونا)

الشرطة تقبض على مجموعة اعتدت على سائحة بولندية في بيت لحم

الشرطة تقبض على مجموعة اعتدت على سائحة بولندية في بيت لحم

الاحتلال يُسلّم بكيرات قراراً بإبعاده عن &#34;الأقصى&#34; لأسبوع

الاحتلال يُسلّم بكيرات قراراً بإبعاده عن "الأقصى" لأسبوع

أبو مويس: الانفكاك الذكي عن الاحتلال يحتاج لتوطين الخدمات

أبو مويس: الانفكاك الذكي عن الاحتلال يحتاج لتوطين الخدمات

الصالح يُصدر تعميماً بتطبيق النظام المالي للهيئات المحلية رقم 11 لسنة 2019

الصالح يُصدر تعميماً بتطبيق النظام المالي للهيئات المحلية رقم 11 لسنة 2019

المالكي: فوز نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية يعني فوز قرارات الاستيطان والهدم

المالكي: فوز نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية يعني فوز قرارات الاستيطان والهدم

منوعات

شاهد: &#34;أنتى برة حياتى&#34;.. رسالة شقيق ياسمين عبد العزيز النهائية لأخته

شاهد: "أنتى برة حياتى".. رسالة شقيق ياسمين عبد العزيز النهائية لأخته

شاهد: سما المصري بوصلة رقص على مهرجان &#34;عود البطل ملفوف&#34; لشاكوش

شاهد: سما المصري بوصلة رقص على مهرجان "عود البطل ملفوف" لشاكوش

شاهد: وصلة رقص للفنانة احلام في حفلة خاصة

شاهد: وصلة رقص للفنانة احلام في حفلة خاصة

صور: بإطلالة جريئة.. غادة عبدالرازق تعود بعد غياب

صور: بإطلالة جريئة.. غادة عبدالرازق تعود بعد غياب

شاهد: زوجة قصي خولي تثير الجدل من جديد بصورتها

شاهد: زوجة قصي خولي تثير الجدل من جديد بصورتها

شاهد: محمد حماقي يخرج عن صمته بشأن سرقة شاكوش للحن &#34;حاجة مستخبية&#34;

شاهد: محمد حماقي يخرج عن صمته بشأن سرقة شاكوش للحن "حاجة مستخبية"

شاهد: معجب يطلب يد هيفاء وهبي للزواج على المسرح .. والأمن يتدخل

شاهد: معجب يطلب يد هيفاء وهبي للزواج على المسرح .. والأمن يتدخل

عبدالمجيد عبدالله يغادر تويتر ويعلق: طز

عبدالمجيد عبدالله يغادر تويتر ويعلق: طز

شاهد: نجمات فتحن النار على نادين نسيب نجيم.. هل هجومهن مبرر؟

شاهد: نجمات فتحن النار على نادين نسيب نجيم.. هل هجومهن مبرر؟

شاهد: (خط أحمر) جديد الفنان جوزف عطية

شاهد: (خط أحمر) جديد الفنان جوزف عطية

عربي

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل انطلاق الدورة الـ 153 لمجلس الجامعة

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل انطلاق الدورة الـ 153 لمجلس الجامعة

أمريكا تُنهي جميع العقوبات الاقتصادية على السودان بشكل مفاجئ

أمريكا تُنهي جميع العقوبات الاقتصادية على السودان بشكل مفاجئ

بشار الأسد: لم نقم بأي عمل عدائي ضد تركيا

بشار الأسد: لم نقم بأي عمل عدائي ضد تركيا

السعودية تُقرر تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين بالمملكة

السعودية تُقرر تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين بالمملكة