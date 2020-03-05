اعتقال موظفة في وزارة الدفاع الأمريكية بتهمة التجسس لـ (حزب الله)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت السلطات الأمريكية، أنها وجهت إلى متخصصة في اللغويات والترجمة بوزارة الدفاع (بنتاجون) تهمة نقل معلومات سرية إلى أجنبي مرتبط بـ (حزب الله) اللبناني، قائلة إنها كشفت أسماء أصول أمريكية رئيسية.



ووفق شبكة (بي بي سي)، فقد ألقى ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) القبض على مريم طه تومسون (61 عاماً)، التي كانت تعيش في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا، داخل قاعدة عسكرية، بالخارج في 27 شباط/ فبراير الماضي.



ووصف مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي، جون ديمرز، سلوك تومسون المزعوم بأنه "عار" لبلدها، مضيفًا: "أثناء وجودها في منطقة حرب، يشتبه بأن المتهمة، قدمت معلومات دفاعية قومية حساسة، تتضمن أسماء أفراد، يساعدون الولايات المتحدة، إلى لبناني موجود في الخارج".



وقال ديمرز: "إذا ثبتت صحة ذلك، فإن هذا السلوك يمثل وصمة عار، خاصة بالنسبة لشخص، يعمل متعاقداً مع جيش الولايات المتحدة، وستتم المعاقبة على هذه الخيانة للبلد والزملاء".