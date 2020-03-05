دولي

نتنياهو: سن قانون يمنعني من تشكيل حكومة هو تقويض لأسس الديمقراطية

نتنياهو: سن قانون يمنعني من تشكيل حكومة هو تقويض لأسس الديمقراطية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن الحملة لسن قانون، يمنعه من تشكيل ائتلاف حكومي، هي بمثابة محاولة لإلغاء إرادة الشعب.  

وأضاف خلال اجتماع لمعسكر أحزاب اليمين مساء الاثنين: أن ما يقوم به رئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، الذي يقود هذه الحملة، يشكل تقويضًا لأسس الديمقراطية.

وتابع: غانتس خسر الانتخابات، وهو يحاول الآن تغيير نتائجها بشكل غير ديمقراطي، وأنه وزملاءه في حزب (ليكود) سيعملون بكل الوسائل المتاحة لديهم من أجل إحباط ذلك، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وبدوره، نصح غانتس نتنياهو عبر حسابه في (تويتر) أن ينتظر إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ومن ثم يتعهد باحترامها.

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