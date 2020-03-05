نتنياهو: سن قانون يمنعني من تشكيل حكومة هو تقويض لأسس الديمقراطية





وأضاف خلال اجتماع لمعسكر أحزاب اليمين مساء الاثنين: أن ما يقوم به رئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، الذي يقود هذه الحملة، يشكل تقويضًا لأسس الديمقراطية.



وتابع: غانتس خسر الانتخابات، وهو يحاول الآن تغيير نتائجها بشكل غير ديمقراطي، وأنه وزملاءه في حزب (ليكود) سيعملون بكل الوسائل المتاحة لديهم من أجل إحباط ذلك، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وبدوره، نصح غانتس نتنياهو عبر حسابه في (تويتر) أن ينتظر إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ومن ثم يتعهد باحترامها.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن الحملة لسن قانون، يمنعه من تشكيل ائتلاف حكومي، هي بمثابة محاولة لإلغاء إرادة الشعب.