شؤون فلسطينية

الطقس: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وحالة من عدم الاستقرار الجوي غداً

الطقس: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وحالة من عدم الاستقرار الجوي غداً
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية ليبقى الجو ربيعياً لطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق نهاراً وبارداً نسبياً إلى بارد ليلاً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام وبارداً نسبياً، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة  السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نهاراً إلى شديد البرودة ليلاً وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نهاراً إلى شديد البرودة ليلاً وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين  يوم الجمعة من خطر:

1-    تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة .2- تدني مدى الرؤيا الافقية.

3-خطر التزحلق على الطرقات.4- شدة سرعة الرياح.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 23-13 13-9 15-8 بيت لحم 23-13 13-9 15-8
رام الله والبيرة 22-12 12-8 14-7 طولكرم 26-15 16-12 18-12
نابلس 24-14 14-10 16-9 قلقيلية 26-15 16-12 18-11
جنين 27-13 17-10 19-9 سلفيت 23-13 13-9 15-8
طوباس 27-13 17-10 19-9 روابي 24-14 14-10 16-9
الخليل 22-12 12-8 14-7 غزه 25-15 17-13 19-12
أريحا 30-15 21-13 23-12 خانيونس 25-15 17-13 19-12
الأغوار الشمالية 28-13 19-11 21-10 رفح 26-14 18-12 20-11

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