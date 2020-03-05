شؤون فلسطينية

نقابة الأطباء تعلن إيقاف إجراءاتها الاحتجاجية بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة

نقابة الأطباء تعلن إيقاف إجراءاتها الاحتجاجية بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نقابة الأطباء، إيقاف كافة الفعاليات الاحتجاجية، بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، مشيرةً إلى أن الاتفاق تكلل بتحقيق مطالب الأطباء.

وقالت النقابة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "اجتمعنا اليوم مع وزيرة الصحة مي كيلة، وتم في النهاية إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي بوقف الإضراب والفعاليات الاحتجاجية ابتداء من اللحظة".

وأضاف البيان: "سيتم توقيع اتفاق غدا الساعة العاشرة صباحا في مجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية".


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