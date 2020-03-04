الاتصالات الفلسطينية تنفي سرقة مقسمها الرئيسي وتُوضّح أسباب ضعف خدمتي الاتصالات والإنترنت

أصدرت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) توضحياً بشأن أعطال الاتصالات والإنترنت في مدينة غزة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:



بداية ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل عن وجود سرقة لمقسمنا الرئيسي في غزة



ونود التوضيح ان انقطاع الانترنت عن عدد كبير من المشتركين في غزة سببه تعرض الاجهزة الرئيسية المزودة للانترنت في غزة لخلل فني ادى لتعطلها بالكامل.



ولتوضيح الخلل الفني بصورة اوضح فهناك "قطع ووحدات محروقة " داخل الاجهزة الرئيسية ولا تتوفر لدينا القطع البديلة اللازمة لارجاع الخدمة حيث تمت سرقتها بالكامل من مستودعات الشركة قبل شهر.



تعمل طواقمنا الفنية حاليا أقصى جهودها لاعادة الخدمة ضمن المواد والاجهزة المتاحة والتي قد لا تكون قادرة على اعادة الخدمة الى وضعها الطبيعي.





رام الله - دنيا الوطن