بسبب (كورونا).. أمريكا وإسرائيل تُلغيان مناورات دفاع صاروخي

ألغت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأربعاء، مناورات دفاع صاروخي، كان مخطط لها مع إسرائيل، وذلك بسبب تفاقم أزمة فيروس (كورونا).





وقالت القناة الإسرائيلية الـ 12، إنه وبسبب (كورونا) فقد ألغت إسرائيل والولايات المتحدة، مناورات الدفاع الصاروخي، التي كان مخطط لها.



ويذكر، أن فيروس (كورونا) الخطير، يجتاح دول العالم بمزيد من الإصابات، وحالات الحجر الصحي، حيث سجلت إسرائيل عشرات الآلاف لحالات الحجر الصحي، خوفاً من انتشار الفيروس.





رام الله - دنيا الوطن