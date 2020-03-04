بعد فرز 99.9% من الأصوات.. اليمين 58 مقعداً واليسار 55 والمشتركة 15 بالكنيست

كشفت القناة الإسرائيلية الثانية عشرة، عن النتائج شبه النهائية لانتخابات (كنيست) بعد فرز 99.9% من أصوات الناخبين، والتي انتهت أمس الثلاثاء.





وحسب القناة، فقد حصل (ليكود) على 36 مقعداً، فيما حصل (أزرق أبيض) على 33 مقعداً، و(القائمة العربية المشتركة) 15 مقعداً، و(شاس) تسعة مقاعد، و(إسرائيل بيتنا) سبعة مقاعد، و(يهدوت هتوراة) سبعة مقاعد، و(العمل وجسر وميرتس) سبعة مقاعد، و(يمينا) ستة مقاعد.





وحسب القناة، فإن كتلة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو وحزب ليكود حصلت على 58 مقعداً، والوسط يسار على 55 مقعداً، وليبرمان على سبعة مقاعد.





رام الله - دنيا الوطن