دولي

عشرات آلاف الإسرائيليين بالحجر الصحي بسبب فيروس (كورونا)

عشرات آلاف الإسرائيليين بالحجر الصحي بسبب فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (كان) الاسرائيلية: إنه من المتوقع أن يدخل عشرات الآلاف من الأشخاص في الأيام المقبلة إلى العزل، وذلك بسبب فيروس (كورونا).

وأضافت القناة: "الآن هناك حوالي 10,000 شخص في العزل، كما يوجد 200 سرير في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، مجهزة لاستقبال مرضى كورونا".

وفي السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه بتنسيق مع وزارة الصحة، وبناءً على التوصية القاضية بتجنب السفر إلى الخارج قدر المستطاع، تقرر تأجيل زيارة رئيس الأركان إلى الولايات المتحدة لموعد آخر.

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