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دولي

شاهد: إسرائيليون يهربون من طائرة في برلين بسبب (كورونا)

شاهد: إسرائيليون يهربون من طائرة في برلين بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت مشاهد، بثتها قناة الغد، اليوم الأربعاء، عن هروب عدد من ركاب طائرة في مطار برلين قبل إقلاعها بدقيقة واحدة بسبب فيروس (كورونا).

ويظهر الفيديو، هروب الركاب، بعد أن أبلغهم طاقم الطائرة أن ألمانيا ضمن قائمة الدول التي يتوجب على العائدين منها الدخول في حجر صحي لمدة 14 يوماً.

وقالت إذاعة (مكان) الإسرائيلية في وقت سابق اليوم: إن عدد الإسرائيليين المصابين بفيروس (كورونا) ارتفع إلى ستة عشر مصاباً، بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة.

 

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