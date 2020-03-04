شاهد: إسرائيليون يهربون من طائرة في برلين بسبب (كورونا)

وقالت إذاعة (مكان) الإسرائيلية في وقت سابق اليوم: إن عدد الإسرائيليين المصابين بفيروس (كورونا) ارتفع إلى ستة عشر مصاباً، بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة.







رام الله - دنيا الوطنأظهرت مشاهد، بثتها قناة الغد، اليوم الأربعاء، عن هروب عدد من ركاب طائرة في مطار برلين قبل إقلاعها بدقيقة واحدة بسبب فيروس (كورونا).ويظهر الفيديو، هروب الركاب، بعد أن أبلغهم طاقم الطائرة أن ألمانيا ضمن قائمة الدول التي يتوجب على العائدين منها الدخول في حجر صحي لمدة 14 يوماً.