تسجيل صوتي لطبيبة إيرانية: الوضع الصحي في البلاد كارثي بسبب (كورونا)





وتابعت: "إحدى صديقاتي اشتبهت بإصابتها بالكورونا لكن نتيجة فحصها لم تستلمها و في النهاية قامت بعلاج نفسها (...) هو فيروس خطر على الجميع و لكن اكثر من يتأثرون به هم الأشخاص الذين يعانون من ضعف في مناعة أجسادهم (...) الوضع الصحي شبه كارثي في ايران و الاسوأ منه محاولة المسؤولين اخفاء الحقائق عن الناس ما يساهم بشكل مباشر في انتشار الفيروس و زيادة رقعة انتشاره".









رام الله - دنيا الوطنكشفت طبيبة إيرانية عن ما يجري في المستشفيات الإيرانية وحقيقة التعاطي مع مصابي فيروس (كورونا).ونقلت فضائية الآن، عن الطبيبة قولها: "الإحصائيات لم يتمّ جمعُها بشكل صحيح من قبل أحد لكي يأتي ويعلن عنها، ولكن ما هو واضح هو أن هناك الكثير من هذه الإصابات... لا يجرون اختبارات على العديد من الأشخاص، و الذين يخضعون للفحوص لا يعطونهم نتائج اختبارهم بشكل صحيح... بعض الذين أجروا تحاليل طبية تحدثوا عن اعتماد الكوادر الطبية في التشخيص، فقط على الأشعة والعلامات السلوكية لأجساد المرضى".وشخصت الطبيبة، التي طلبت عدم ذكر اسمها، بشكل واضح النقص الحاد في المعدات الطبية اللازمة، وكذلك نقص الخبرة لدى الطواقم الطبية في التعامل مع (كورونا) المستجد.وقالت الطبيبة: "أنا لست في مضمار العلاج ولكن لا أعتقد أن هناك حجر، يزودون الأشخاص المصابين بنصائح فقط لا غير".وأكدت أن سبب انتشار الفيروس بهذا الحجم في إيران، سببه نقص في المعلومات والمعدات والتجهيزات، كذلك عدم إجراء الحجز الطبي بشكل صحيح.وحذرت الطبيبة، من أن شريحة أكبر معرضة للفيروس، مشيرة إلى أن معدل الوفيات قد يكون أكبر من الصين التي وصلت إلى 6%.وشككت بالإحصائيات الحكومية عن الفيروس قائلة: "لا معنى ابدا للإحصاءات المقدمة من قبل الحكومة (...) اذا اخذنا بالاعتبار مجموع عدد المصابين من جميع الفئات العمرية و الموجودين في المستشفيات والذين لا يمكن اعتبارهم مرضى انفلونزا عادية (...) هم مصابون بالكورونا و لكن إما أنهم لم يستلموا نتيجة فحوصاتهم أو ان النتيجة التي سلمت لهم هي خاطئة".