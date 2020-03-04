الحكومة الفلسطينية تتخذ 11 قراراً عاجلاً لمواجهة فيروس (كورونا)

أصدر مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، تصريحاً صحفياً، بشأن إجراءات الوقاية من فيروس (كورونا)، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء، جاء فيه:



عطفاً على توصية وزارة الصحة الفلسطينية، وحرصاً على توخي جميع الإجراءات الاحترازية، بما يتوافق مع إجراءات الوقاية المتخذة في دول الجوار والعالم؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا) العابر للحدود، فإن مكتب رئيس الوزراء، يدعو المواطنين إلى التقيد بالتعليمات التالية:





1- على جميع الفلسطينيين العائدين من الدول التي فيها إصابات بفيروس كورونا، أن يخضعوا للفحص على المعابر والحجر الصحي في اريحا ورفح، أو العزل المنزلي حسب تقييم الطواقم الطبية لمدة لا تقل عن 14 يوما من تاريخ مغادرتهم الدول المصابة.





2- على الأجانب القادمين الى الأراضي الفلسطينية من الدول المصابة بالفيروس، إجراء الفحوصات اللازمة وخضوعهم لإجراءات العزل أيضاً.





3- تأجيل أي مؤتمرات دولية مبرمجة الانعقاد على الأراضي الفلسطينية.





4- يمنع سفر المسؤولين بالطائرة إلى أي مكان في العالم، وينصح بعدم سفر المواطنين في الطائرات لكونها أماكن مغلقة.





5- وقف جميع الدورات العسكرية إلى الخارج حتى إشعار آخر.





6- وقف تجارة الشنطة اليومية عبر الجسور والمعابر، بما يعرف بـ"البحارة"، حتى إشعار آخر.





7- يمنع تجمع أو تجمهر أكثر من 1000 شخص في أي مهرجانات أو نشاطات جماهيرية مفتوحة.





8- يمنع تجمع أو تجمهر أكثر من 50 شخصاً في مكان واحد مغلق.





9- ينصح الأشخاص من الفئة العمرية 60 عاماً فما فوق، والذين يعانون من أمراض مزمنة كالقلب والضغط والسكري والتوتر وأمراض الجهاز التنفسي، عدم التجمهر في الأماكن العامة والمكتظة أو الاحتكاك بالعائدين من الخارج، والذين يحملون مؤشرات الإنفلونزا.





10- ينصح بمتابعة النشرات الدورية الصادرة عن وزارة الصحة حول المرض.





11- تنصح وزارة الصحة المواطنين، بتجنب المصافحة والتقبيل في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات، ونتمنى للجميع الصحة والعافية.

رام الله - دنيا الوطن