الشرطة تكشف تفاصيل القبض على مجموعة اعتدت على سائحة بولندية في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطن

كشف العقيد لؤي ازريقات، الناطق باسم الشرطة، اليوم الأربعاء، عن اعتقال جهاز الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي القبض على أربعة أشخاص متهمون بالإعتداء على مواطن وسائحة بولندية في منطقة المخرور، غربي بيت لحم.





وقال العقيد ازريقات، في تصريحات على صفحته بموقع (فيس بوك)، إن مواطناً تقدم بشكوى تفيد بالاعتداء عليه وسائحة بولندية كانت برفقته، استخدم فيه المشتبه بهم مركبة غير قانونية وأسلحة بيضاء وانتحلوا صفة رجال أمن وقاموا بالاعتداء عليهم وسلبهم.







وأكد أزريقات، أن الشرطة ألقت القبض على أربعة أشخاص بعد بلاغ من المواطنين يفيد بتواجدهم في المنطقة، مضيفاً أن عدد من المواطنين المستنكرين للحادثة، اعتدى على المجموعة، بعد التعرف عليهم من قبل ذوي المعتدى عليه، وهو الاعتداء الذي يظهر في الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي عند وصول الشرطة للمكان.





وتابع: "بسماع أقوالهم، اعترفوا بجريمتهم وتم تشخيصهم من قبل المعتدى عليهم وتوقيفهم، وإحالة القضية للنيابة العامة بتاريخ 29/2/2020 لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولا حيث باشرت النيابة تحقيقاتها بالملف لإحالتهم للقضاء لمحاكمتهم حسب الأصول".







وناشد ارزيقات، وسائل الاعلام والمواطنين تحري الدقة في نقل الاخبار وعدم التسرع فيها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .



