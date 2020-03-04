الاحتلال يسلم بكيرات قراراً بإبعاده عن "الأقصى" لأسبوع

ناجح بكيرات

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، نائب مدير عام أوقاف القدس، رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث ناجح بكيرات، قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.



جاء ذلك عقب استدعاء الاحتلال للشيخ بكيرات للتحقيق في مركز القشلة، حول وجوده داخل المسجد الأقصى المبارك.



كما سلم الاحتلال، بكيرات استدعاء للتحقيق مرة ثانية يوم الثلاثاء المقبل، للبت في مدة الإبعاد.