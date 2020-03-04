عربي

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل انطلاق الدورة الـ 153 لمجلس الجامعة

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل انطلاق الدورة الـ 153 لمجلس الجامعة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
عقد وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعا تشاوريا قبيل انطلاق الدورة (153) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة للمجلس، والتي تعقد برئاسة سلطنة عُمان خلفا للعراق. وشارك في الاجتماع معالي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وبرئاسة المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان معالي الوزير يوسف بن علوي.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع، وزير الخارجية المغتربين د.رياض المالكي، وسفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، والسفير المناوب بالجامعة مهند العكلوك، ومدير الإدارة العامة للشؤون العربية بالوزارة المستشار أول فايز أبو الرب.

ويناقش المجلس عددا من قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وحقوق الإنسان والإعلام والاتصال والشؤون المالية والإدارية، إضافة إلى مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية المقبلة في دورتها (31) المقرر عقدها في الجزائر.

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عربي

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل انطلاق الدورة الـ 153 لمجلس الجامعة

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل انطلاق الدورة الـ 153 لمجلس الجامعة

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