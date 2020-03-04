الصالح يصدر تعميما بتطبيق النظام المالي للهيئات المحلية رقم 11 لسنة 2019





وجاء هذا التعميم بعد مصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني على النظام المالي، ونشره في جريدة الوقائع الفلسطينية بالعدد رقم 164.









رام الله - دنيا الوطنأصدر وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، تعميما للهيئات المحلية للبدء بتطبيق النظام المالي للهيئات المحلية رقم 11 لسنة 2019، والالتزام بأحكامه.