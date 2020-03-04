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شؤون فلسطينية

الصالح يصدر تعميما بتطبيق النظام المالي للهيئات المحلية رقم 11 لسنة 2019

الصالح يصدر تعميما بتطبيق النظام المالي للهيئات المحلية رقم 11 لسنة 2019
مجدي الصالح
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، تعميما للهيئات المحلية للبدء بتطبيق النظام المالي للهيئات المحلية رقم 11 لسنة 2019، والالتزام بأحكامه. 

وجاء هذا التعميم بعد مصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني على النظام المالي، ونشره في جريدة الوقائع الفلسطينية بالعدد رقم 164.


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