شؤون فلسطينية

رائد رضوان: زيارة وفد المنظمة لغزة ليست بروتوكولية وعلى حماس تنفذ اتفاق 2017

رائد رضوان: زيارة وفد المنظمة لغزة ليست بروتوكولية وعلى حماس تنفذ اتفاق 2017
رائد رضوان
خاص دنيا الوطن
أكد رائد رضوان، عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن هناك تواصلاً دائماً مع الأهالي في قطاع غزة، لافتاً إلى أن ملف المصالحة متعلق بإرادة سياسية من حركة حماس، لتهيئة الأجواء الحقيقية؛ للبدء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لافتاً إلى أن المسألة ليست متعلقة بزيارة وفد منظمة التحرير إلى القطاع.

جاء ذلك، تعقيباً على تصريحات إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لقناة الميادين الفضائية، عندما أكد بأن حركته، قررت الموافقة على استقبال وفد منظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة، دون شروط.

وقال رضوان لـ "دنيا الوطن": "الموضوع لا يحتاج إلى المزيد من الاتفاقيات، وإنما إلى إرادة سياسية لدى حماس، بالإعلان عن استعدادها لتنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقع في تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2017، وأعتقد أنه إذا لم يكن لدى حماس الإرادة السياسية، وخاصة في ظل الظروف السياسية الصعبة، وما يطرح من صفقات مشبوهة، تستهدف جوهر القضية الفلسطينية، فلن يكون في المستقبل أي إرادة سياسية".

وأشار إلى أن المطلوب من حركة (حماس)، أن تبدأ فوراً بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والإعلان عن استعدادها لاستقبال الحكومة الفلسطينية، من أجل إعادة توحيد المرجعيات الفلسطينية بشكل عام.

وفي السياق، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أنه لم تصل حركته حتى اللحظة، أي ردود من حماس، حول موعد لزيارة الوفد إلى القطاع، منوهاً إلى أن الموضوع لا يتعلق بزيارة بروتوكولية، وإنما بجوهر القضية، وهي إعادة ترميم الصف الفلسطيني، وإنهاء الانقسام؛ من أجل خلق جبهة وطنية فلسطينية لمواجهة خطة ترامب، وخاصة في ظل نجاح اليمين الإسرائيلي في الانتخابات، واحتمالية تشكيل نتنياهو للحكومة.

وشدد رضوان، على ضرورة أن تعي حماس خطورة المرحلة، لافتاً إلى أنها تعتبر جزءاً مهماً من النسيج الاجتماعي والوطني الفلسطيني، وبالتالي في ظل غياب وحدة وطنية، تحت قيادة واحدة ورؤية واحدة، فإن المسألة في غاية الخطورة، ومن سيدفع الثمن هو الكل الفلسطيني.

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