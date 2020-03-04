شؤون فلسطينية

الحكومة تُعلن وقف الإجراءات الاحتجاجية للأطباء والنقابة تنفي

الحكومة تُعلن وقف الإجراءات الاحتجاجية للأطباء والنقابة تنفي
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أعلنت الحكومة الفلسطينية، برئاسة الدكتور محمد اشتية، مساء الأربعاء، وقف نقابة الأطباء للإجراءات الاحتجاجية بعد سلسلة من الحوارات مع الحكومة.

وقال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء: "نقابة الأطباء توقف إجراءاتها الاحتجاجية بعد سلسلة من الحوارات مع الحكومة".

بدوره، نفى نقيب الأطباء شوقي صبحة، صحة الأنباء التي تداولت حول وقف النقابة لإجراءات الأطباء الاحتجاجية، قائلاً: "متواصلين مع الحكومة منذ الأمس قد يكون هناك بالساعات القادمة توقيع اتفاقية ان تمت ستعلق الإجراءات وإن لم تتم سنواصل الاجراءات". 

يذكر أن الأطباء ومنذ أكثر من شهر قدموا للحكومة عدة مطالب وأقدموا على تنفيذ عدة إجراءات احتجاجية لتحقيق تلك المطالب. 


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