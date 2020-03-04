الوزير سالم: نعمل بشكل حثيث لمحاربة أماكن بيع المركبات غير القانونية



وفي هذا السياق ثمن الوزير سالم الجهود الحثيثة التي يبذلها جهاز الضابطة الجمركية في سبيل ترسيخ وتكريس لسيادة القانون والنظام.



رام الله - دنيا الوطنأكد وزير النقل والمواصلات أ. عاصم سالم على تواصل جهود الوزارة وعملها المستمر والدؤوب بهدف إغلاق ومحاربة كافة أماكن بيع المركبات غير القانونية والمشاطب الخاصة بها.جاء ذلك خلال إجتماع جرى اليوم الاربعاء بمقر الوزارة مع اللواء إياد بركات قائد جهاز الضابطة الجمركية ، حيث ناقشا سبل تفعيل وتوطيد الجهود المشتركة والتعاون المستمر لتنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة من قبل القيادة السياسية والحكومة بشأن محاربة كافة الظواهر السلبية وعلى رأسها تلك الأماكن التي تأوي وتبيع المركبات غير القانونية والمشاطب الخاصة بها، لما تشكله من خطر محدق يهدد أمن وسلامة المواطنين.