دولي

نتنياهو يدعو لاعتماد أسلوب "ناماستي" الهندي لمواجهة فيروس (كورونا)

نتنياهو يدعو لاعتماد أسلوب "ناماستي" الهندي لمواجهة فيروس (كورونا)
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمهور الإسرائيلي بتجنب المصافحة والاعتماد على الطريقة للهندية لمواجهة فيروس (كورونا).

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي بشأن الفيروس: "نوصي بتجنب المصافحة، يمكنكم اعتماد الطريقة الهندية تحية الـ "ناماستي" بدلاً من السلام باليد".

وأضاف نتنياهو: "الكورونا وباء عالمي ونحن في وضع جيد بالنسبة لدول أخرى، نفضل وقف المصافحات بين مواطنينا في هذه الفترة الحساسة لمنع انتشار الوباء، وقررنا عزل جميع العائدين من فرنسا وألمانيا وسويسرا وإسبانيا والنمسا".

وتابع نتنياهو: "نحن نواجه وباء عالمي هو الأخطر منذ القرن الماضي، وننصح الجمهور باعتماد النظام الهندي بدلًا من المصافحة". 

هذا ويدرس نتنياهو ووزير الصحة فتح أقسام في كافة المستشفيات الإسرائيلية في ظل مخاوف من انتشاره بشكل أكبر وليس الاكتفاء بمستشفى رمبام في حيفا ومستشفى شيبا في رمات غان

وفي السياق، طلبت وزارة الصحة من 5300 إسرائيلي الخضوع للعزل المنزلي بشكل عاجل بعد حضورهم مباراة مكابي وهبوعيل تل أبيب التي جرت الأسبوع الماضي في استاد بلومفيلد حيث تواجد الطالب الذي أعلن عن إصابته بفايروس كورونا في الاستاد حينها.

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