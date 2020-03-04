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بشار الأسد: لم نقم بأي عمل عدائي ضد تركيا

بشار الأسد: لم نقم بأي عمل عدائي ضد تركيا
بشار الأسد
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء، أن بلاده لم تقم بأي عمل عدائي تجاه تركيا، مضيفاً: "أي عمل عدائي قامت به سوريا ضد تركيا؟ لا يوجد".

وأضاف الأسد، وفق (روسيا اليوم): "هناك حالات زواج بين الأتراك والسوريين، هناك أسر تركية سورية، هناك مصالح حياتية مشتركة، هناك تلاقي تاريخي بين الثقافات، لذلك، ليس من المنطقي أن يكون بيننا خلافات".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في وقت سابق اليوم، إن "النظام السوري فقد منذ انطلاق درع الربيع ولغاية اليوم، أكثر من ثلاثة آلاف و200 من عناصره".

وأكد أردوغان، أن "تركيا لن تسمح أن تذهب دماء شهدائها هدرا" وأنها "لن تترك الشعب السوري المظلوم لوحده"، كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، "إسقاط 3 مقاتلات و8 مروحيات و3 طائرات دون طيار وتدمير 151 دبابة و52 راجمة صواريخ و47 مدفعية و8 منصات دفاع جوي للقوات السورية منذ بدء عملية درع الربيع"، كما أعلنت الدفاع التركية، مقتل جنديين اثنين وإصابة 6 آخرين بنيران الجيش السوري في إدلب.

وتشهد محافظة إدلب، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ مسلحون، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.

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