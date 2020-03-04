الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير





كما ناقشت وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ما يتعلق بتحالف الإدارة مع حكومة الاحتلال والمعني بمحاولة تنفيذ ما يسمى خطة الرئيس ترامب - نتنياهو والهادفة إلى شطب القضية الفلسطينية وثوابتها المعمدة بسيل من دماء شهداء شعبنا وأسرانا ومعتقليه الأبطال والجرحى، هذه الثوابت التي شكلت قرارات الإجماع الوطني في عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ، كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف .



وأكدت اللجنة التنفيذية على قرارات الإجماع الوطني والشعبي برفض هذه الصفقة المشؤومة التي تحاول فرض شريعة الغاب بديلاً عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الأمر الذي يتطلب الاستمرار بتصعيد المقاومة الشعبية في كافة المناطق والشتات ، وتوحيد الجهود لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية ، وحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية والأغوار الفلسطينية ، ودعوة الفصائل كافة لتوحيد جهودها في هذا المجال ، ومواصلة التحرك السياسي مع المجتمع الدولي ومنظماته الدولية ، وخاصة أمام الأمم المتحدة، والسعي للتأكيد على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة في إطار مؤتمر دولي، يضغط على الاحتلال للانصياع لتنفيذ هذه القرارات ، والسعي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا أمام تصاعد الجرائم والعدوان ضد شعبنا.



وكما تؤكد اللجنة التنفيذية على استمرار الاستعدادات الجارية من اجل تسريع الآليات أمام المحكمة الجنائية الدولية من اجل محاكمة مجرمي الاحتلال ومسؤوليه أمام المحكمة في ظل الإمعان بارتكاب وتنفيذ هذه الجرائم ، وخاصة ما يجري من بناء وتوسع للاستعمار الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني الذي يجسد جرائم الحرب، مترافقا مع ما يتعرض له أسرانا ومعتقلينا الأبطال من سياسات تعذيب وعزل وإهمال طبي متعمد ، وتستمر في نقل العديد من أسرانا إلى مشافي الاحتلال وهم على حافة الاستشهاد بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي أمام الحواجز العسكرية على أبناء شعبنا، في إعدامات ميدانية وقتل بدم البارد.



وقررت اللجنة التنفيذية متابعة ما تم نشره من قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، وما يفضي إلى تحريم الاستيطان والشركات العاملة .



وتجدد اللجنة التنفيذية موقفها الرافض لوجود المستوطنات الاستيطانية في الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية ، وتحذر من مغبة ما يتم التخطيط له من عطاءات استيطانية استعمارية وتحديدا في الأراضي (E1) ، من اجل قطع التواصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وترسيم الكانتونات والباستونات لسيطرة المطلقة للاحتلال من اجل تأبيده واستدامته.



وفي ظل هذه المعطيات لا بد من توجيه كل التحية إلى صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال والفعاليات النضالية والكفاحية في إطار توسيع المقاومة الشعبية ، ومشاركة الجميع في إطارها، موجهين التحية إلى أهلنا وشعبنا في القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية وخاصة في العيسوية وسلوان ، وأيضا لأهلنا في بيتا وقصرى الذي يواجهوا بصدورهم العارية جيش الاحتلال ومستوطنيه الاستعماريون .



وتدعو اللجنة التنفيذية في ظل هذه الأوضاع إلى الارتقاء إلى مستوى هذه التحديات والمخاطر، الآمر الذي يتطلب من الإخوة في قيادة النقابات بوقف أية اضرابات تمت الدعوة إليها والتعاون حول تعزيز وضعنا ، والتمسك بحقوقنا وتراثنا ومقاومتنا لما يحاك من محاولات لتصفية قضيتنا الوطنية .



ودعت اللجنة التنفيذية الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



رام الله - دنيا الوطنعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً اليوم الأربعاء الموافق الرابع من آذار 2020، بحثت فيه آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي بناءً على جدول الأعمال المقر، وخاصة في ظل ما تمخضت عنه الانتخابات الإسرائيلية، وصعود أكثر لليمين واليمين العنصري المتطرف، الذي تم تغذيته انعكاساً لموقف الإدارة الأمريكية.