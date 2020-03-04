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السعودية تُقرر تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين بالمملكة

السعودية تُقرر تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين بالمملكة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، تعليق أداء العمرة على المواطنين والمقيمين فيها، حتى إشعار آخر، كإحدى أدوات منع تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، قوله إنه اقتضى "إيقاف العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة".

وأضاف المسؤول، أنه "سيتم مراجعة القرار بشكل مستمر، وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه".

وأشار المصدر إلى "امتداد قرار تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي موقتا، من خارج المملكة.. وكذلك قرار تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا".

ولم يطرأ تغيير على قرار تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.

ووفق (واس) تأتي القرارات، "انطلاقا من حرص حكومة السعودية على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية، لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) ومحاصرته والقضاء عليه".

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