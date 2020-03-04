شؤون فلسطينية

وكيل "الاقتصاد" بغزة يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات المعدنية تعويض المتضررين

وكيل "الاقتصاد" بغزة يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات المعدنية تعويض المتضررين
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة د. رشدي وادي، في مكتبه اليوم الأربعاء، رئيس اتحاد الصناعات المعدنية م. محمد المنسي وعدد من أعضاء الاتحاد. 

وقال: إن وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الجهات المختصة تسعى لمساعدة أصحاب المنشأت الصناعية المتضررة حسب الإمكانات المتوفرة، وتسعى أيضاً لحل مشكلة الذمم المالية على التجار واصحاب المصانع والشركات.

وأوضح أن من مهام الوزارة تسهيل الخدمات وتسريع الإجراءات الخاصة بمعاملات التجار ورجال الاعمال، مبيناً أن الوزارة تعمل حالياً على مجموعة من الأفكار والمقترحات لدعم القطاع الصناعي.

وعبر عن تفهمه الكامل لمطالب الاتحاد مؤكد انه يبذل جهود كبيرة لمساعدتهم للتخفيف من معاناتهم.

ودعا وادي الاتحاد لحمل ملف الاضرار والقيام بجولة خارجية لجلب الدعم والتمويل اللازم لتعويض المتضررين، مؤكداً أن الوزارة ستقدم كل التسهيلات اللازمة لهذا الأمر.

من جهته قال المنسي: إن هذه الزيارة تأتي لمتابعة ومناقشة ملف تعويض المتضررين من أصحاب المصانع مع الجهات الرسمية في الوزارة ولدعم وتطوير القطاع الصناعي الذي لم يتلقى أي تعويضات منذ عام 2014، مؤكداً على ان الاتحاد يدعم قرار
الوزارة بخصوص دعم المنتجات الوطنية.

وطالب المنسي، بضرورة تحرك الوزارة والجهات الحكومية من اجل توفير التعويضات لأصحاب المصانع المدمرة.

وشدد على ضرورة دعم القطاع الصناعي بشكل عاجل لاسيما انه يشهد انهيار بشكل كامل ومتواصل، مبيناً ان القوة الشرائية تراجعت وانخفضت بشكل كبير.

أخبار ذات صلة

طالع.. نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم

طالع.. نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم

الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

المطران عطا الله حنا: لا نعترف بما يسمى &#34;المسيحية الصهيونية&#34;

المطران عطا الله حنا: لا نعترف بما يسمى "المسيحية الصهيونية"

النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية تصدر بياناً بخصوص إضراب الأطباء

النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية تصدر بياناً بخصوص إضراب الأطباء

هنية: يجب أن نُشكّل حكومة وحدة وطنية تُوحد مؤسسات السلطة وتُجري الانتخابات

هنية: يجب أن نُشكّل حكومة وحدة وطنية تُوحد مؤسسات السلطة وتُجري الانتخابات

غنام تزور السفارة اليابانية وتشيد بقوة العلاقات مع طوكيو

غنام تزور السفارة اليابانية وتشيد بقوة العلاقات مع طوكيو

&#34;الميزان&#34; يستنكر استمرار استخدام المعابر كمصيدة ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل وحماية المدنيين

"الميزان" يستنكر استمرار استخدام المعابر كمصيدة ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل وحماية المدنيين

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– شباط 2020

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– شباط 2020

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

وكيل &#34;الاقتصاد&#34; بغزة يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات المعدنية تعويض المتضررين

وكيل "الاقتصاد" بغزة يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات المعدنية تعويض المتضررين

المطران عطا الله حنا: لا نعترف بما يسمى &#34;المسيحية الصهيونية&#34;

المطران عطا الله حنا: لا نعترف بما يسمى "المسيحية الصهيونية"

النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية تصدر بياناً بخصوص إضراب الأطباء

النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية تصدر بياناً بخصوص إضراب الأطباء

غنام تزور السفارة اليابانية وتشيد بقوة العلاقات مع طوكيو

غنام تزور السفارة اليابانية وتشيد بقوة العلاقات مع طوكيو

&#34;الميزان&#34; يستنكر استمرار استخدام المعابر كمصيدة ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل وحماية المدنيين

"الميزان" يستنكر استمرار استخدام المعابر كمصيدة ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل وحماية المدنيين

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– شباط 2020

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– شباط 2020

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تنصلت من التفاهمات المُبرمة مع الأسير زهران

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تنصلت من التفاهمات المُبرمة مع الأسير زهران

اتحاد الموظفين يُعلن بدء نزاع عمل مع إدارة (أونروا)

اتحاد الموظفين يُعلن بدء نزاع عمل مع إدارة (أونروا)

منوعات

شاهد: زوجة قصي خولي تثير الجدل من جديد بصورتها

شاهد: زوجة قصي خولي تثير الجدل من جديد بصورتها

شاهد: محمد حماقي يخرج عن صمته بشأن سرقة شاكوش للحن &#34;حاجة مستخبية&#34;

شاهد: محمد حماقي يخرج عن صمته بشأن سرقة شاكوش للحن "حاجة مستخبية"

شاهد: معجب يطلب يد هيفاء وهبي للزواج على المسرح .. والأمن يتدخل

شاهد: معجب يطلب يد هيفاء وهبي للزواج على المسرح .. والأمن يتدخل

عبدالمجيد عبدالله يغادر تويتر ويعلق: طز

عبدالمجيد عبدالله يغادر تويتر ويعلق: طز

شاهد: نجمات فتحن النار على نادين نسيب نجيم.. هل هجومهن مبرر؟

شاهد: نجمات فتحن النار على نادين نسيب نجيم.. هل هجومهن مبرر؟

شاهد: (خط أحمر) جديد الفنان جوزف عطية

شاهد: (خط أحمر) جديد الفنان جوزف عطية

ياسمين عبد العزيز ترد على شقيقها بصورة مع العوضي: &#34;وأنا كمان بحبك&#34;

ياسمين عبد العزيز ترد على شقيقها بصورة مع العوضي: "وأنا كمان بحبك"

شمس الكويتية بالمقلوب.. وتثير الجدل من جديد بأحضان وقبلات مع شاب عراقي

شمس الكويتية بالمقلوب.. وتثير الجدل من جديد بأحضان وقبلات مع شاب عراقي

محمد محمود عبدالعزيز يهاجم شقيق ياسمين عبدالعزيز: &#34;الف خساره على الرجوله&#34;

محمد محمود عبدالعزيز يهاجم شقيق ياسمين عبدالعزيز: "الف خساره على الرجوله"

شقيق ياسمين يفضحها عبر&#34;فيسبوك&#34;: تعرفي واحد أصغر منك على حساب سمعتك وسمعتنا

شقيق ياسمين يفضحها عبر"فيسبوك": تعرفي واحد أصغر منك على حساب سمعتك وسمعتنا

عربي

السلطات المصرية تعدم &#34;عشماوي&#34;

السلطات المصرية تعدم "عشماوي"

إعلامية سعودية: (كورونا) صناعة قطرية

إعلامية سعودية: (كورونا) صناعة قطرية

نائب مصري يُطالب الحكومة بتأجيل سفر المصريين للحج

نائب مصري يُطالب الحكومة بتأجيل سفر المصريين للحج

(كورونا) يقتل إمام مسجد في العراق

(كورونا) يقتل إمام مسجد في العراق