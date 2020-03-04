وكيل "الاقتصاد" بغزة يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات المعدنية تعويض المتضررين





وقال: إن وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الجهات المختصة تسعى لمساعدة أصحاب المنشأت الصناعية المتضررة حسب الإمكانات المتوفرة، وتسعى أيضاً لحل مشكلة الذمم المالية على التجار واصحاب المصانع والشركات.





وأوضح أن من مهام الوزارة تسهيل الخدمات وتسريع الإجراءات الخاصة بمعاملات التجار ورجال الاعمال، مبيناً أن الوزارة تعمل حالياً على مجموعة من الأفكار والمقترحات لدعم القطاع الصناعي.



وعبر عن تفهمه الكامل لمطالب الاتحاد مؤكد انه يبذل جهود كبيرة لمساعدتهم للتخفيف من معاناتهم.





ودعا وادي الاتحاد لحمل ملف الاضرار والقيام بجولة خارجية لجلب الدعم والتمويل اللازم لتعويض المتضررين، مؤكداً أن الوزارة ستقدم كل التسهيلات اللازمة لهذا الأمر.



من جهته قال المنسي: إن هذه الزيارة تأتي لمتابعة ومناقشة ملف تعويض المتضررين من أصحاب المصانع مع الجهات الرسمية في الوزارة ولدعم وتطوير القطاع الصناعي الذي لم يتلقى أي تعويضات منذ عام 2014، مؤكداً على ان الاتحاد يدعم قرار

الوزارة بخصوص دعم المنتجات الوطنية.





وطالب المنسي، بضرورة تحرك الوزارة والجهات الحكومية من اجل توفير التعويضات لأصحاب المصانع المدمرة.





وشدد على ضرورة دعم القطاع الصناعي بشكل عاجل لاسيما انه يشهد انهيار بشكل كامل ومتواصل، مبيناً ان القوة الشرائية تراجعت وانخفضت بشكل كبير.

رام الله - دنيا الوطناستقبل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة د. رشدي وادي، في مكتبه اليوم الأربعاء، رئيس اتحاد الصناعات المعدنية م. محمد المنسي وعدد من أعضاء الاتحاد.