شؤون فلسطينية

النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية تصدر بياناً بخصوص إضراب الأطباء

النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية تصدر بياناً بخصوص إضراب الأطباء
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت النقابة العامة للعلملين في الخدمات الصحية بياناً استنكرت فيه الإضراب الذي أقدم عليه الأطباء في المحافظات الشمالية في هذا التوقيت الحرج والحساس على المستويين السياسي والصحي الذي تمر به فلسطين والمؤامرات الدولية والاقليمية التي تتعرض لها ، وكذلك انتشار وباء (كورونا) المستجد.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

بسم الله الرحمن الرحيم

بالرغم من الظروف التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية والتأمر الدولي والاقليمي على القضية الفلسطينية والشعب وشرعيتنا ممثلة بالرئيس ابو مازن فوجئنا باضراب الاخوة الاطباء في المحافظات الشمالية في للوطن للمطالبة بزيادة طبيعة العمل بنسبة 200% في حين ان المواطنين في المحافظات الجنوبية لا يتقاضون الحد الادنى من الحقوق اسوة بالمحافظات الشمالية .

وقد جاء هدا الاضراب في وقت غير مناسب بسبب ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من ضغوطات لتمرير صفقة القرن وحالة انتشار وباء الكورونا و الحصار المالي المفروض على القيادة الشرعية و طالب أعضاء دجلس الادارة في النقابة الأخ: حماد محمود ابو جبر و الأخ: نضال سعيد مطر الاخوة الاطباء في المحافظات الشمالية بتجميد الاضراب في هذه الظروف الصعبة الراهنة ويجب توحيد الجهود و الالتفاف خلف قيادتنا الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس ابو مازن لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية كل الاحترام و التقدير لكل العاملين في الخدمة الصحية في المحافظات الشمالية .

نتقدم بالشكر و الاعتزاز للعاملين في الخدمة الصحية في المحافظات الجنوبية أطباء و ممريضين وفنيين و اداريين و صيادلة وجميع العاملين على صمودهم الاسطوري بالرغم من الخصومات و الحصار و الضروف الصعبة التي يمر بها منذ سنوات ونؤكد في النقابة العامة للعاملين في الخدمة الصحية دعمنا و مساندتنا لفخامة الرئيس محمود عباس ابو مازن حفظه الله .

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