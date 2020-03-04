شؤون فلسطينية

غنام تزور السفارة اليابانية وتشيد بقوة العلاقات مع طوكيو

غنام تزور السفارة اليابانية وتشيد بقوة العلاقات مع طوكيو
رام الله - دنيا الوطن
أشادت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام بقوة العلاقات بين فلسطين ودولة اليابان الصديقة على المستويين الشعبي والرسمي،
مشيرة إلى أن شعبنا متضامن مع اليابان قيادة وشعباً في مواجهة أي مخاطر قد تواجهها بما في ذلك فيروس (كورونا).

وأكدت خلال زيارتها اليوم الأربعاء لمقر السفارة اليابانية في رام
الله ولقائها بالسفير الياباني لدى دولة فلسطين "ماسايوكي ماغوشي" أن اليابان هي واحدة من الدول الصديقة المهمة الداعمة لشعبنا في جميع المجالات.

ووضعت المحافظ غنام السفير ماغوشي بصورة معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام ومحافظة رام الله والبيرة بشكل خاص، مؤكدة أن هذه المرحلة دقيقة جدا في ظل انتهاكات الاحتلال وتوسيعه للاستيطان وما تطرحه الولايات المتحدة من مشاريع تصفوية لقضيتنا، لافتة الى ضرورة مواصلة الدعم السياسي لشعبنا من كافة الاصدقاء حول العالم.

وأثنت المحافظ على دور اليايان الداعم لشعبنا ومؤسساتنا بالدورات والتدريب في الداخل وفي مخيمات اللجوء خاصة في لبنان، مؤكدة أننا استفدنا كثيراً من تجربة اليابان في البناء والتطور والحداثة والنهوض من تحت الركام.

بدوره، شكر السفير ماغوشي المحافظ غنام على هذه الزيارة، مؤكداً على عمق العلاقة مع الشعب الفلسطيني وقيادته وأن اليابان ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني في حقه بتقرير مصيره ومساعدته على بناء مؤسساته من خلال المزيد من المشاريع
التطويرية في مختلف المجالات.

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