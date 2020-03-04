شؤون فلسطينية

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– شباط 2020

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– شباط 2020
سلطة النقد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر شباط/ فبراير 2020، والتي تشير إلى تراجع المؤشر الكلي نتيجة انخفاضه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء. وليهبط المؤشر الكلي إلى نحو -9.8 نقطة بالمقارنة مع قرابة -7.4 نقطة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مع بقائه أدنى بكثير من مستواه في الشهر المناظر من العام 2019، والبالغ نحو -1.1 نقطة.

ففي الضفة الغربية، واصل المؤشر انخفاضه ضمن المنطقة السالبة، ليسجّل في شهر شباط قرابة -3.4 نقطة بالقياس إلى -1.4 نقطة في الشهر الماضي نتيجة هبوط مؤشرات مجموعة من الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها التراجع الواضح لمؤشر التجارة (من -1.2 إلى -3.3 نقطة)، إلى جانب انخفاض مؤشر الزراعة (من 2.2 إلى 0.9 نقطة). 

ويُضاف إلى ذلك تراجعات أقل طالت كلاً من مؤشر النقل والتخزين (من 0.7 إلى 0.4 نقطة)، ومؤشر الاتصالات (من 0.3 إلى 0.0 نقطة). وعلى الجانب الآخر، اختبر مؤشر الصناعة تحسّناً، بارتفاعه من -3.0 إلى -1.0 نقطة، لكن دون أن يرافقه أي زيادات أخرى جوهرية في بقية القطاعات، إذ شهد مؤشري الطاقة المتجددة والإنشاءات ثباتاً نسبياً عند نحو 0.0 نقطة، و-0.4 نقطة، على الترتيب.

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى تراجع واضح في مستوى المبيعات، إلى جانب تراجع أقل في مستوى الإنتاج خلال الفترة الحالية، مضافاً إليه توقعات أقل تفاؤلاً تجاه المستقبل القريب، لا سيما حول مستوى الإنتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاث القادمة.

وبدت الصورة مشابهة إلى حد كبير في قطاع غزة، فسجّل المؤشر انخفاضاً من -21.5 إلى -24.8 نقطة بين شهري كانون ثاني وشباط إثر هبوط مؤشر التجارة (من -14.6 إلى -18.2 نقطة)، إلى جانب تراجعات أقل طالت غالبية الأنشطة الاقتصادية. فقد انخفض مؤشر الإنشاءات (من -0.5 إلى  -1.4 نقطة)، ومؤشر الزراعة (من -1.0 إلى -1.5 نقطة)، ومؤشر النقل والتخزين (من -0.7 إلى -1.2 نقطة)، وأقلها مؤشر الاتصالات (من -0.2 إلى -0.4 نقطة). وعلى الجانب الآخر، تحسّن مؤشر الصناعة بشكل واضح (من -4.4 إلى -2.2 نقطة)، رافقه ثبات نسبي في مؤشر الطاقة المتجددة عند نحو 0.0 نقطة.

هذا ويسجّل مؤشر قطاع غزة قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ أكثر من 10 سنوات، ولم يكن الشهر الحالي استثناءً لذلك، فقد أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم بتراجع الإنتاج والمبيعات، إلى جانب تراجع التوقعات حول التوظيف في المستقبل القريب.

وجدير بالذكر، أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة.

وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.

أخبار ذات صلة

غنام تزور السفارة اليابانية وتشيد بقوة العلاقات مع طوكيو

غنام تزور السفارة اليابانية وتشيد بقوة العلاقات مع طوكيو

&#34;الميزان&#34; يستنكر استمرار استخدام المعابر كمصيدة ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل وحماية المدنيين

"الميزان" يستنكر استمرار استخدام المعابر كمصيدة ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل وحماية المدنيين

بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تنصلت من التفاهمات المُبرمة مع الأسير زهران

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تنصلت من التفاهمات المُبرمة مع الأسير زهران

اتحاد الموظفين يُعلن بدء نزاع عمل مع إدارة (أونروا)

اتحاد الموظفين يُعلن بدء نزاع عمل مع إدارة (أونروا)

دعوات للتواجد في جبل العُرمة بنابلس وأداء صلاة الجمعة المقبل فيه

دعوات للتواجد في جبل العُرمة بنابلس وأداء صلاة الجمعة المقبل فيه

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل

محمد نزال: يجب تحقيق الوحدة على أساس برنامج المقاومة

محمد نزال: يجب تحقيق الوحدة على أساس برنامج المقاومة

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

&#34;الميزان&#34; يستنكر استمرار استخدام المعابر كمصيدة ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل وحماية المدنيين

"الميزان" يستنكر استمرار استخدام المعابر كمصيدة ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل وحماية المدنيين

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– شباط 2020

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– شباط 2020

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تنصلت من التفاهمات المُبرمة مع الأسير زهران

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تنصلت من التفاهمات المُبرمة مع الأسير زهران

اتحاد الموظفين يُعلن بدء نزاع عمل مع إدارة (أونروا)

اتحاد الموظفين يُعلن بدء نزاع عمل مع إدارة (أونروا)

دعوات للتواجد في جبل العُرمة بنابلس وأداء صلاة الجمعة المقبل فيه

دعوات للتواجد في جبل العُرمة بنابلس وأداء صلاة الجمعة المقبل فيه

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل

عريقات: الخروقات الإسرائيلية الفاضحة للقانون الدولي أدت لعدم صناعة السلام

عريقات: الخروقات الإسرائيلية الفاضحة للقانون الدولي أدت لعدم صناعة السلام

اشتيوي: الخطر يتهدد مئات الدونمات من أراضي قرية قصرة جنوب نابلس

اشتيوي: الخطر يتهدد مئات الدونمات من أراضي قرية قصرة جنوب نابلس

منوعات

شاهد: معجب يطلب يد هيفاء وهبي للزواج على المسرح .. والأمن يتدخل

شاهد: معجب يطلب يد هيفاء وهبي للزواج على المسرح .. والأمن يتدخل

عبدالمجيد عبدالله يغادر تويتر ويعلق: طز

عبدالمجيد عبدالله يغادر تويتر ويعلق: طز

شاهد: نجمات فتحن النار على نادين نسيب نجيم.. هل هجومهن مبرر؟

شاهد: نجمات فتحن النار على نادين نسيب نجيم.. هل هجومهن مبرر؟

ياسمين عبد العزيز ترد على شقيقها بصورة مع العوضي: &#34;وأنا كمان بحبك&#34;

ياسمين عبد العزيز ترد على شقيقها بصورة مع العوضي: "وأنا كمان بحبك"

شمس الكويتية بالمقلوب.. وتثير الجدل من جديد بأحضان وقبلات مع شاب عراقي

شمس الكويتية بالمقلوب.. وتثير الجدل من جديد بأحضان وقبلات مع شاب عراقي

محمد محمود عبدالعزيز يهاجم شقيق ياسمين عبدالعزيز: &#34;الف خساره على الرجوله&#34;

محمد محمود عبدالعزيز يهاجم شقيق ياسمين عبدالعزيز: "الف خساره على الرجوله"

شقيق ياسمين يفضحها عبر&#34;فيسبوك&#34;: تعرفي واحد أصغر منك على حساب سمعتك وسمعتنا

شقيق ياسمين يفضحها عبر"فيسبوك": تعرفي واحد أصغر منك على حساب سمعتك وسمعتنا

محمد رمضان يواجه اتهامات جديدة بسبب لقائه مع الإبراشي

محمد رمضان يواجه اتهامات جديدة بسبب لقائه مع الإبراشي

شاهد: &#34;كورونا&#34; في عزاء والدة جورج وسوف..و&#34;وليد توفيق&#34; يرفض مصافحة المعزين

شاهد: "كورونا" في عزاء والدة جورج وسوف..و"وليد توفيق" يرفض مصافحة المعزين

ليلى علوي تتعرض للتحرش من معجب.. وهذه تفاصيل القصة

ليلى علوي تتعرض للتحرش من معجب.. وهذه تفاصيل القصة

عربي

السلطات المصرية تعدم &#34;عشماوي&#34;

السلطات المصرية تعدم "عشماوي"

إعلامية سعودية: (كورونا) صناعة قطرية

إعلامية سعودية: (كورونا) صناعة قطرية

نائب مصري يُطالب الحكومة بتأجيل سفر المصريين للحج

نائب مصري يُطالب الحكومة بتأجيل سفر المصريين للحج

(كورونا) يقتل إمام مسجد في العراق

(كورونا) يقتل إمام مسجد في العراق