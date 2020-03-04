بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس





رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2020/3/5:وقالت داخلية غزة: إن السفر سيكون لحافلات المتبقي من الرابعة حتى الثامنة من كشف (2020/7)، داعية لتواجد المسافرين صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.وأكدت أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مطالبة بالتزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.كما طالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.