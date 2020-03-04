هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تنصلت من التفاهمات المُبرمة مع الأسير زهران



وأكد أن تجديد الاعتقال الإداري للأسير زهران، هو مؤشر واضح على عدم التزام الاحتلال، بما يتم الاتفاق عليه مع الأسرى، الذين يوقفون إضرابهم، وهو أمر يتكرر كثيراً.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبدربه: إن إدارة سجون الاحتلال، تنصلت من التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الأسير أحمد زهران بعد إضرابه لـ 114 يوماً، وجددت اعتقاله إدارياً لأربعة أشهر.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن محكمة الاحتلال، قررت الإفراج عن الأسير زهران، الأسبوع الماضي، بكفالة مالية بقيمة عشرة آلاف شيكل، لكنها منحت نيابة الاحتلال مهلة للاعتراض، وهو ما تم بالفعل، حيث جددت اعتقاله مرة أخرى.