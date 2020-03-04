اتحاد الموظفين يُعلن بدء نزاع عمل مع إدارة (أونروا)



وأكد المسحال، على استمرار خيمة الاعتصام للمفصولين، كل يوم أربعاء، تعبيراً عن استنكارهم لهذا القرار الظالم.



رام الله - دنيا الوطنأعلن اتحاد الموظفين، بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بدء نزاع عمل، مع إدارة الوكالة، حتى تتم تلبية مطالبه العادلة.وأكد رئيس الاتحاد، أمير المسحال، خلال مؤتمر صحفي أمام مكتب الوكالة الإقليمي بمدينة غزة، ظهر اليوم الأربعاء، إن التقليصات التي تنتهجها (أونروا) ناقوس خطر، يهدد حياة اللاجئين، داعياً إلى وقف التقليصات والعودة إلى تقديم الخدمات لحل الأزمات كافة، مناشداً جميع دول العالم بالوقوف إلى جانب (أونروا) للقيام بواجباتها الإنسانية.وطالب المسحال، إدارة الوكالة، بأن تحترم الاتفاقيات التي وقعتها مع الاتحاد، خلال السنوات الماضية، فيما يتعلق بالطوارئ، والعقود المؤقتة، و هيكليات الدوائر، والحفاظ على نسبة معلمي اليومي، وفق قرار المؤتمر العام لاتحاد العاملين.كما طالب الوكالة، بالسماح بعودة الموظفين المفصولين إلى أماكن عملهم، الذين كانوا ضحية قرارات ظالمة، اتخذت بحقهم تحت حجج واهية، وتعويض أصحابها، الذين فقدوا لقمة العيش منذ عام، حيث تم تشريد 116 أسرة بظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.