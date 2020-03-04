دعوات للتواجد في جبل العُرمة بنابلس وأداء صلاة الجمعة المقبل فيه



وأكد أبو جيش في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، على وجود ترتيبات من الفصائل والمؤسسات والمحافظة وبلدية بيتا أيضاً من أجل التصدي لأي هجمات من قبل المستوطنين على جبل العُرمة، منوهاً إلى أن

المواطنين، يتواجدون باستمرار في خيمة الاعتصام المقامة هناك تحسباً لأي هجمة.



ووجه نداءً لكل الفصائل والمجالس القروية جنوب نابلس، بأن يكون هناك لجنة مشتركة، ما بين الجميع؛ للتصدي للهجمة المسعورة للمستوطنين في عدد من القرى، المهددة أراضيها بالمصادرة لصالح الاستيطان.

رام الله - دنيا الوطندعا منسق القوى الوطنية في نابلس، نصر أبو جيش، أبناء شعبنا إلى التواجد في جبل العُرمة ببلدة بيتا جنوب نابلس؛ لأداء صلاة الجمعة المقبل، مشيراً إلى اجتماع، سيعقد عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم في نابلس، بين الفصائل ومؤسسات المحافظة، من أجل وضع الترتيبات لهذه الفعالية.