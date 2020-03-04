محمد نزال: يجب تحقيق الوحدة على أساس برنامج المقاومة

محمد نزال نائب رئيس حركة حماس في الخارج

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رام الله - دنيا الوطن

دعا نائب رئيس حركة (حماس) في الخارج، محمد نزال، إلى تحقيق الوحدة الوطنية على أساس برنامج المقاومة؛ لمواجهة (صفقة القرن).



وقال نزال وفق ما نقل عنه موقع حركة (حماس) الرسمي: "نحن بحاجة إلى وحدة الموقف الفلسطيني نظريًا وعمليًا، ولا بد من الاتفاق على برنامج عملي؛ لمواجهة المشروع "الصهيوني"، وأن تكون المقاومة بأشكالها كافة، ضمن هذا البرنامج، وفي مقدّمتها المقاومة العسكرية، إلى جانب المقاومة الشعبية".



وأضاف أنه لا بد من تفعيل الدور العربي والإسلامي، ليكون عامل إسناد للشعب الفلسطيني.



وأشار نزال إلى أن موقف السلطة الفلسطينية، الرافض للصفقة، هو موقف إيجابي، لافتًا إلى أن الرفض لم يُترجم إلى أي خطوات عملية حتى الآن، والمؤشّرات التي صدرت من رأس السلطة وأجهزتها، تفيد بأنها غير مستعدة لدفع كلفة معارضتها عمليًا.