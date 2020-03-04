عريقات: الخروقات الإسرائيلية الفاضحة للقانون الدولي أدت لعدم صناعة السلام





رام الله - دنيا الوطنالتقى د. صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، وفد منظمة العمل الدولية، برئاسة فرانك هغمان نائب المدير الإقليمي، والوفد المرافق له، والسفير المصري لدى فلسطين، عصام عاشور، وممثل ألمانيا لدى فلسطين كريستيان كلاجز، كلاً على حدة.وتم البحث في نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وعلى احتمالات الإسراع في البدء بتنفيذ خطة الضم والاستيطان (الأبرتهايد) وانعكاسات ذلك على مجالات الحياة الفلسطينية، خاصة السياسية والاقتصادية والعمالية والأمنية، وكذلك تأثيرات ذلك على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.وأكد عريقات، أن استمرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم مخطط الضم و(الأبرتهايد) والاستيطان الاستعماري، يعني دفع المنطقة وشعوبها إلى المزيد من انعدام الأمن والاستمرار وتعميق مربعات العنف والفوضى والتطرف، واستباحة الدماء.ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، دول العالم الى اتخاذ إجراءات، والإعلان عن قرارات لمساءلة، ومحاسبة سلطة الاحتلال (إسرائيل) على سياساتها وممارستها، وجرائم الحرب المرتكبة، بحق أبناء الشعب الفلسطيني.وشدد عريقات على أن منظمة التحرير الفلسطينية، تتمسك بالقانون الدولي، والشرعية الدولية، كأسس وركائز لدولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن عدم تحقيق السلام، نتج عن الخروقات الفاضحة للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، للقانون الدولي، والشرعية الدولية.وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية، أشار عريقات إلى أن هذه المسألة، تعتبر نقطة الارتكاز في الاستراتيجية الفلسطينية، الهادفة لمواجهة وإسقاط (مؤامرة القرن)، وكذلك الحال بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، مؤكداً على الجهود الكبيرة المبذولة لإزالة العراقيل، وخاصة فيما يتعلق بمشاركة أبناء شعبنا في القدس الشرقية المحتلة، أسوة بباقي أبناء شعبنا الفلسطيني بدولة فلسطين المحتلة.