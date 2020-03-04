اشتيوي: الخطر يتهدد مئات الدونمات من أراضي قرية قصرة جنوب نابلس
رام الله- دنيا الوطن
حذّر مسؤول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في شمال الضفة، مراد اشتيوي، من الخطر الذي يتهدد أكثر من 300 دونم من أراضي قرية قصرة، جنوب نابلس.
حذّر مسؤول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في شمال الضفة، مراد اشتيوي، من الخطر الذي يتهدد أكثر من 300 دونم من أراضي قرية قصرة، جنوب نابلس.
وأشار إلى أن هجمة الاحتلال ومستوطنيه شرسة، وتتطلب ترجمة كل ما ينتج عن اجتماعات القوى والفصائل، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، لسلوك عملي.
وشدّد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، على ضرورة التواجد الدائم في جميع القرى والبلدات الشمالية؛ لحماية أراضي ومنازل المواطنين.
وطالب اشتيوي، بمضاعفة أعداد المواطنين المشاركين، للتصدي لهجمات المستوطنين المتطرفين في تلك المناطق.
وشدّد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، على ضرورة التواجد الدائم في جميع القرى والبلدات الشمالية؛ لحماية أراضي ومنازل المواطنين.
وطالب اشتيوي، بمضاعفة أعداد المواطنين المشاركين، للتصدي لهجمات المستوطنين المتطرفين في تلك المناطق.
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