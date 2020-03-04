اشتيوي: الخطر يتهدد مئات الدونمات من أراضي قرية قصرة جنوب نابلس



وشدّد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، على ضرورة التواجد الدائم في جميع القرى والبلدات الشمالية؛ لحماية أراضي ومنازل المواطنين.



وطالب اشتيوي، بمضاعفة أعداد المواطنين المشاركين، للتصدي لهجمات المستوطنين المتطرفين في تلك المناطق.



وأشار إلى أن هجمة الاحتلال ومستوطنيه شرسة، وتتطلب ترجمة كل ما ينتج عن اجتماعات القوى والفصائل، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، لسلوك عملي.